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47 минут назад

СМИ узнали о местонахождении жены внука Пугачевой

Елена Прошина

Российский музыкант Никита Пресняков перебрался за границу после объявления частичной мобилизации в России, сообщает slovodel.com.

СМИ узнали о местонахождении жены внука Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время внук певицы Аллы Пугачевой находится в Соединенных Штатах Америки. До недавних пор в интернете ходили слухи, что вокалист расстался с супругой Аленой Красновой, так как она осталась в РФ, однако певец не подтвердил эти заявления.

Пресняков-младший опубликовал короткое видео, которое записал на Гавайях. По словам артиста, он приехал в островной штат, чтобы поработать над клипом певицы. О ком идет речь, он не рассказал. При этом Никита Пресняков отметил, что находит время не только для работы, но и для отдыха. В подписи к видеоролику он заявил, что его жена Алена находится рядом с ним.

Продюсер предполагает, что Пугачева «ушла на творческий покой»

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков попал под мобилизацию. 31-летнего мужчину якобы забрали с репетиции Московского Губернского театра, где эту информацию не подтвердили.

Никита Пресняков родился в Лондоне в семье Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте.

Шоу-бизнес,Алена Краснова,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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