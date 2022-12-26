СМИ узнали о местонахождении жены внука Пугачевой

Российский музыкант Никита Пресняков перебрался за границу после объявления частичной мобилизации в России, сообщает slovodel.com.

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В настоящее время внук певицы Аллы Пугачевой находится в Соединенных Штатах Америки. До недавних пор в интернете ходили слухи, что вокалист расстался с супругой Аленой Красновой, так как она осталась в РФ, однако певец не подтвердил эти заявления.

Пресняков-младший опубликовал короткое видео, которое записал на Гавайях. По словам артиста, он приехал в островной штат, чтобы поработать над клипом певицы. О ком идет речь, он не рассказал. При этом Никита Пресняков отметил, что находит время не только для работы, но и для отдыха. В подписи к видеоролику он заявил, что его жена Алена находится рядом с ним.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков попал под мобилизацию. 31-летнего мужчину якобы забрали с репетиции Московского Губернского театра, где эту информацию не подтвердили.