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15 минут назад

Уехавший в США внук Аллы Пугачевой забрал жену из России

Слово и Дело

Музыкант Никита Пресняков перебрался за границу после объявления частичной мобилизации в РФ. Сейчас внук Примадонны находится в США. До недавних пор в Сети ходили слухи, что вокалист расстался с супругой Аленой Красновой, так как она осталась на родине. Но певец развеял эти сплетни.

СМИ узнали о местонахождении жены внука Пугачевой
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Пресняков-младший опубликовал в соцсетях короткое видео, записанное на Гавайях. Как признался артист, он приехал в островной штат, чтобы поработать над клипом певицы. О ком идет речь, он не уточнил.

Однако внук Аллы Пугачевой добавил, что находит время не только для работы, но и для отдыха. В подписи к видеоролику он сообщил, что его жена Алена рядом с ним.

Продюсер предполагает, что Пугачева «ушла на творческий покой»

Шоу-бизнес,Алена Краснова,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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