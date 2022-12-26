СМИ узнали о местонахождении жены внука Пугачевой

Музыкант Никита Пресняков перебрался за границу после объявления частичной мобилизации в РФ. Сейчас внук Примадонны находится в США. До недавних пор в Сети ходили слухи, что вокалист расстался с супругой Аленой Красновой, так как она осталась на родине. Но певец развеял эти сплетни.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Пресняков-младший опубликовал в соцсетях короткое видео, записанное на Гавайях. Как признался артист, он приехал в островной штат, чтобы поработать над клипом певицы. О ком идет речь, он не уточнил.