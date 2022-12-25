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1 час назад

«Бред!» Клава Кока опровергла слухи о заработках на детях-сиротах

Ирина Лебедева

В социальных сетях и некоторых СМИ появилась новость о том, что Клава Кока якобы требовала большие деньги за новогоднее поздравление для детей, оставшихся без родителей.

«Бред!» Клава Кока опровергла слухи о заработках на детях-сиротах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщили, что певицу попросили записать короткое видеообращение для сирот из Иркутска и поздравить их с Новым годом, а Кока запросила за 10 секунд поздравления 800 тысяч рублей. Организаторы поздравления объясняли Клаве, что помощь детям – это не коммерческое мероприятие, но та, как сообщалось в новости, была готова скинуть всего лишь 100 тысяч.

Поп-звезда заявила, что эта информация является абсолютным фейком. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Ну какой же бред! Жалко, что 0% правды. Но приятно, что мое имя так притягивает, чтобы выдуть новости, как мыльные пузыри. Они, конечно, блестящие снаружи, но пустые внутри, - опровергла сплетни Клава Кока.

Ранее сообщалось, что в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направлено заявление с просьбой организовать проверку песен Клавдии Высоковой (известна публике под псевдонимом Клава Кока) Краш», «Мне пох» и «Пьяную домой».

К правоохранителям обратились общественники регионального отделения движения «Зов народа» в Калининградской области.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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