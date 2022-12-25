«Бред!» Клава Кока опровергла слухи о заработках на детях-сиротах

В социальных сетях и некоторых СМИ появилась новость о том, что Клава Кока якобы требовала большие деньги за новогоднее поздравление для детей, оставшихся без родителей.

Сообщили, что певицу попросили записать короткое видеообращение для сирот из Иркутска и поздравить их с Новым годом, а Кока запросила за 10 секунд поздравления 800 тысяч рублей. Организаторы поздравления объясняли Клаве, что помощь детям – это не коммерческое мероприятие, но та, как сообщалось в новости, была готова скинуть всего лишь 100 тысяч.