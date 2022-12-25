Волочкова ответила Кушанашвили на обвинения в алкоголизме

«Про меня уже столько сказано, рассказано и инсинуировано. Вы понимаете, у меня есть свое дело. Я сейчас еду на репетицию. У меня в среду два спектакля в один день. Вот эти все рассказчики и осудители, они бы посмотрели, что они потребляют. Люди добрые, пожалуйста, все, что я делаю вне сцены и балетного зала, я делаю потому, что я хочу и делаю это у себя дома. Мои золотые, вас творчество мое не интересует, а какая-то чухня…», - возмутилась Волочкова.