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1 час назад

Волочкова ответила Кушанашвили на обвинения в алкоголизме

Ирина Лебедева

Накануне скандальный журналист Отар Кушанашвили в интервью достаточно оскорбительно отозвался о Анастасии Волочковой. По его словам, балерина злоупотребляет спиртными напитками.

Волочкова ответила Кушанашвили на обвинения в алкоголизме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анастасия Волочкова в беседе с журналистами 5 Канала

прокомментировала слова Кушанашвили. Балерина обвинила представителей прессы за то, что они копаются в ее личной жизни, а на ее творчество не обращают внимания.

Так, по словам Анастасии, желающих посмотреть ее благотворительный спектакль оказалось в три раза больше, чем мест в зрительном зале.

«Про меня уже столько сказано, рассказано и инсинуировано. Вы понимаете, у меня есть свое дело. Я сейчас еду на репетицию. У меня в среду два спектакля в один день. Вот эти все рассказчики и осудители, они бы посмотрели, что они потребляют. Люди добрые, пожалуйста, все, что я делаю вне сцены и балетного зала, я делаю потому, что я хочу и делаю это у себя дома. Мои золотые, вас творчество мое не интересует, а какая-то чухня…», - возмутилась Волочкова.

В начале года Анастасия Волочкова летела с Мальдив в Москву. Когда стюард попросил ее надеть медицинскую маску, она отказалась, оставив аксессуар на подбородке. Произошла перепалка, к уговорам надеть маску присоединился даже капитан судна, однако Волочкова осталась непреклонна. Свидетели утверждали, что она переборщила с джином, который был у нее с собой.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,
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