Певицу Гречку экстренно госпитализировали

Анастасия Иванова, известная публике под псевдонимом Гречка, была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Певица сама рассказала об этом в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как информирует «Российская газета», ранее Анастасия писала в микроблоге, что ночью ей было плохо, а утром соседи ей сообщили, что из квартиры, которую она арендует, пахнет газом.

Диагноз Гречка называть не стала, но на видеоролике видно, что она размещена в палате и ей делают капельницы.