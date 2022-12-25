Певицу Гречку экстренно госпитализировали

Анастасия Иванова, известная публике под псевдонимом Гречка, была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Певица сама рассказала об этом в социальных сетях.
Как информирует «Российская газета», ранее Анастасия писала в микроблоге, что ночью ей было плохо, а утром соседи ей сообщили, что из квартиры, которую она арендует, пахнет газом.
Диагноз Гречка называть не стала, но на видеоролике видно, что она размещена в палате и ей делают капельницы.
В 2018 году Настя стала «музыкальным открытием года» по версии Афиша Daily, когда перепела песню «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби». С тех пор певица принимает участие во многих рок-фестивалях и гастролирует по стране.