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1 час назад

Певицу Гречку экстренно госпитализировали

Ирина Лебедева

Анастасия Иванова, известная публике под псевдонимом Гречка, была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Певица сама рассказала об этом в социальных сетях.

Певицу Гречку экстренно госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как информирует «Российская газета», ранее Анастасия писала в микроблоге, что ночью ей было плохо, а утром соседи ей сообщили, что из квартиры, которую она арендует, пахнет газом.

Диагноз Гречка называть не стала, но на видеоролике видно, что она размещена в палате и ей делают капельницы.

В 2018 году Настя стала «музыкальным открытием года» по версии Афиша Daily, когда перепела песню «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби». С тех пор певица принимает участие во многих рок-фестивалях и гастролирует по стране.

Шоу-бизнес,Анастасия Иванова,
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