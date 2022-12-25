Певицу Гречку увезли в больницу на "скорой"

Певица Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка, попала в одну из петербургских больниц. Об этом сама артистка рассказала в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Анастасия не стала уточнять, что стало причиной госпитализации, но судя по выложенным в соцсетях видео, певица лежит в палате под капельницами.

Ранее исполнительница написала в своем телеграм-канале, что всю ночь боролась с тошнотой, а утром встревоженные соседи сообщили, что из квартиры, которую она снимает, идет сильный запах газа.

Анастасия вызвала хозяина квартиры, а сама уехала. Следующий пост певицы был уже из больницы.

22-летняя Анастасия Иванова ворвалась в музыкальные хит-парады пять лет назад, когда перепела песню "Отпетых мошенников" "Люби меня, люби". Девушка принимала участие в крупнейших рок-фестивалях, у нее обширный гастрольный график.