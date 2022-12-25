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13 минут назад

В Петербурге на "скорой" госпитализировали певицу Гречку

Российская Газета

Певица Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка, попала в одну из петербургских больниц. Об этом сама артистка рассказала в социальных сетях.

Певицу Гречку увезли в больницу на "скорой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анастасия не стала уточнять, что стало причиной госпитализации, но судя по выложенным в соцсетях видео, певица лежит в палате под капельницами.

Ранее исполнительница написала в своем телеграм-канале, что всю ночь боролась с тошнотой, а утром встревоженные соседи сообщили, что из квартиры, которую она снимает, идет сильный запах газа.

Анастасия вызвала хозяина квартиры, а сама уехала. Следующий пост певицы был уже из больницы.

22-летняя Анастасия Иванова ворвалась в музыкальные хит-парады пять лет назад, когда перепела песню "Отпетых мошенников" "Люби меня, люби". Девушка принимала участие в крупнейших рок-фестивалях, у нее обширный гастрольный график.

К творчеству Гречки в музыкальном сообществе отношение неоднозначное, одни считают, что Анастасия принесла с собой свежие актуальные акценты, другие называют ее творчество недостаточно проработанным. Но больше всего Гречке досталось от Земфиры, которая однажды жестко прошлась по внешности Анастасии и заявила, что девушка очень некрасива. Для Гречки, которая росла на творчестве Земфиры, такие слова стали ударом. К слову, тогда за Гречку вступились те, кто даже ее музыку не любит, а позицию Земфиры назвали лукистской.

Шоу-бизнес,Анастасия Иванова,
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