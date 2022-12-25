Антонов обратился за помощью к китайскому знахарю

Юрий Антонов уже несколько лет пытается вылечить поврежденную ногу. Не так давно он перенес еще одно хирургическое вмешательство - в зарубежной клинике Антонов пробыл два с половиной месяца. 77-летнему исполнителю сделали операцию по замене сустава.
Реабилитацию артист проходит в России. Артист рассказал, что сейчас ему намного лучше, он может передвигаться без трости и без посторонней помощи. Но хотелось бы окончательно избавиться от болей и хромоты, - сообщает СтарХит.
Недавно Юрий Михайлович побывал в ОАЭ, где встретился с известным китайским целителем. Тот пообещал вылечить певца, но для этого следует изготовить специальный настой и каким-то образом переправить его в Россию.
«Да, нога еще побаливает, но в целом уже все нормально. Летал недавно в Дубай на консультацию к известному китайскому знахарю. Он мне посоветовал какие-то специальные компрессы из трав, но у него с собой не было этих снадобий, надо еще раз с ним встречаться. Китай закрыт: там коронавирус зверствует. Меня не пустят. Сейчас усиленно думаю над тем, кто сможет мне его привезти», — поделился проблемой Антонов.
Четыре года назад у Антонова произошел разрыв мениска. Певцу делали несколько сложных операций.