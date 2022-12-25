Антонов обратился за помощью к китайскому знахарю

«Да, нога еще побаливает, но в целом уже все нормально. Летал недавно в Дубай на консультацию к известному китайскому знахарю. Он мне посоветовал какие-то специальные компрессы из трав, но у него с собой не было этих снадобий, надо еще раз с ним встречаться. Китай закрыт: там коронавирус зверствует. Меня не пустят. Сейчас усиленно думаю над тем, кто сможет мне его привезти», — поделился проблемой Антонов.