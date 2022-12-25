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1 час назад

Кушанашвили порассуждал об отношениях Волочковой с алкоголем

Ирина Лебедева

То, что Анастасия Волочкова неравнодушна к алкоголю, уже давно не является тайной. Скандальный журналист Отар Кушанашвили в шоу «Я себя знаю!» с Азаматом Мусагалиевым на YouTube порассуждал о том, что балерина может выпить много, и при этом не потерять над собой контроль.

Кушанашвили порассуждал об отношениях Волочковой с алкоголем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, он вспомнил, как был вместе с Волочковой на некой вечеринке, - рассказывает СтарХит.

«Заканчивается выступление шпагатом, проламывающим пол, мы выпиваем… А пьет Настя, прости, ну надо же! Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла… Она становится смешной, как все, нелепой, но сохраняет ровную походку! Она вполне контролирует свою жизнь», — вспоминает Кушанашвили.

Сама Анастасия не раз отбивалась от обвинений в алкоголизме.

«Могу себе позволить шампанское после того, как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма». — говорила она в программе «Однажды».

О том, что Волочкова выходит замуж, она рассказала несколько дней назад. Избранником балерины стал бизнесмен по имени Дмитрий, который владеет компанией по производству десертов без сахара.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Анастасия Волочкова,
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