Продюсер предполагает, что Пугачева «ушла на творческий покой»

Оперная певица Мария Максакова заявила, что певица Алла Пугачева в будущем может выступить с концертом в Киеве. Но продюсер Павел Рудченко уверен, что Максакова лишь пытается привлечь к себе внимание, а на самом деле подобный демарш Алле Борисовне не нужен.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом Рудченко сообщил порталу BLITZ+. Примадонна не окончательно разорвала связи с Россией. Скорее всего, по мнению продюсера, Пугачева займет позицию «ушла на творческий покой» и «сказала все, что могла». Строить карьеру за рубежом, считает Павел, для нее не имеет смысла.

Роскошный замок Аллы Пугачевой пустует с тех пор, как артистка покинула его. Но, кажется, совсем скоро все изменится. Соседи заметили непривычную суету на территории участка.

Как считает публика, замок готовят к появлению Примадонны, которая, возможно, собирается приехать к Новому году. Сейчас в нем убираются, очищают снег.