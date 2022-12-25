Орбакайте пострадала от злоумышленников

Кристина Орбакайте стала жертвой мошенников. Они взломали ее аккаунт в социальной сети, и от имени певицы рассылают просьбы о помощи. Исполнительница была вынуждена сделать срочное обращение к подписчикам, где объяснила ситуацию и попросила не обращать внимания на подобные письма.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Внимание всем моим друзьям и подписчикам! От моего имени рассылают фейк с просьбой о помощи. У меня все хорошо, никому ничего не переводите», - написала Кристина в соцсетях.

Как показало время, от подобных действий злоумышленников никто не застрахован. Ранее были взломаны, в частности, верифицированные аккаунты Джо Байдена, Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple.