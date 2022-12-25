В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
4 минуты назад

Орбакайте пострадала от злоумышленников

Ирина Лебедева

Кристина Орбакайте стала жертвой мошенников. Они взломали ее аккаунт в социальной сети, и от имени певицы рассылают просьбы о помощи. Исполнительница была вынуждена сделать срочное обращение к подписчикам, где объяснила ситуацию и попросила не обращать внимания на подобные письма.

Орбакайте пострадала от злоумышленников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внимание всем моим друзьям и подписчикам! От моего имени рассылают фейк с просьбой о помощи. У меня все хорошо, никому ничего не переводите», - написала Кристина в соцсетях.

Как показало время, от подобных действий злоумышленников никто не застрахован. Ранее были взломаны, в частности, верифицированные аккаунты Джо Байдена, Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple.

Авторы сообщений обещали вернуть пользователям отправленные биткоины в удвоенном размере в течение получаса. Позже журнал Motherboard сообщил, что причастным к атаке был один из сотрудников социальной сети.

Шоу-бизнес,Билл Гейтс,Кристина Орбакайте,Джозеф Байден,Барак Обама,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители