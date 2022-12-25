Вайкуле раскритиковали после поздравления с Рождеством на русском языке

Певица Лайма Вайкуле решила поздравить всех своих недоброжелателей с Рождеством на русском языке. Однако это вызвало шквал критики со стороны подписчиков исполнительницы.

Известно, что Вайкуле все чаще оказывается в центре громких скандалов после слов, что она «кормила» весь Советский Союз. Однако похоже, что артистка решила пойти на попятную. Лайма обратилась ко всем своим недоброжелателям на русском языке, поздравив их с Рождеством.

«Дорогие друзья, коллеги! Всех, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня, я вас всех поздравляю с Рождеством!» — заявила Вайкуле.