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15 минут назад

Вайкуле нарвалась на критику подписчиков после поздравления с Рождеством на русском языке

Слово и Делоиещё 2

Певица Лайма Вайкуле решила поздравить всех своих недоброжелателей с Рождеством на русском языке. Однако это вызвало шквал критики со стороны подписчиков исполнительницы.

Вайкуле раскритиковали после поздравления с Рождеством на русском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что Вайкуле все чаще оказывается в центре громких скандалов после слов, что она «кормила» весь Советский Союз. Однако похоже, что артистка решила пойти на попятную. Лайма обратилась ко всем своим недоброжелателям на русском языке, поздравив их с Рождеством.

«Дорогие друзья, коллеги! Всех, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня, я вас всех поздравляю с Рождеством!» — заявила Вайкуле.

Подписчики певицы написали, что «слушать и видеть» ее уже не хотят. Они предложили Вайкуле засунуть ее поздравления «в одно место». По мнению пользователей, после публичной критики РФ артистка поступила «мерзко».

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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