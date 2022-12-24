В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, где будет похоронен Александр Пономаренко

Ирина Лебедева

Ушел из жизни после тяжелой болезни знаменитый российский юморист Александр Пономаренко. Родные и близкие артиста приняли решение похоронить усопшего на его малой родине – в городе Новочеркасске. Александр там родился и вырос.

Стало известно, где будет похоронен Александр Пономаренко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом журналистам 5 Канала рассказал заслуженный артист РФ Николай Бандурин.

«Похороны будут через три дня, в Новочеркасске, насколько я помню», — заявил он.

Страшный диагноз Пономаренко врачи поставили летом прошлого года. Артист перенес множество курсов химиотерапии, но справиться со страшной болезнью не удалось.

У звезды «Кривого зеркала» остались семья и брат-близнец.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,Николай Бандурин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители