Стало известно, где будет похоронен Александр Пономаренко

Ушел из жизни после тяжелой болезни знаменитый российский юморист Александр Пономаренко. Родные и близкие артиста приняли решение похоронить усопшего на его малой родине – в городе Новочеркасске. Александр там родился и вырос.
Об этом журналистам 5 Канала рассказал заслуженный артист РФ Николай Бандурин.
«Похороны будут через три дня, в Новочеркасске, насколько я помню», — заявил он.
Страшный диагноз Пономаренко врачи поставили летом прошлого года. Артист перенес множество курсов химиотерапии, но справиться со страшной болезнью не удалось.
У звезды «Кривого зеркала» остались семья и брат-близнец.