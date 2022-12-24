Скончался фронтмен группы Faithless Макси Джаз

В ночь с пятницы на субботу, 24 декабря, умер солист британской электронной группы Faithless Максвелл Фрейзер, более известный под псевдонимом Макси Джаз. Об этом сообщила музыкальная группа в своем Twitter-аккаунте.
«С разбитым сердцем сообщаем, что Макси Джаз мирно скончался во сне прошлой ночью. Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях», – написали музыканты.
Музыкальный коллектив отметил, что Макси Джаз был «прекрасным человеком», а также «блестящим автором текстов и диджеем», который мог придать музыке «надлежащий смысл и идею».
Группа Faithless была образована в Великобритании в 1995 году. Музыканты играли электронную музыку на стыке трип-хопа, хауса и транса. Коллектив наиболее известен такими композициями, как Insomnia, We Come 1 и God Is A DJ.