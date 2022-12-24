Скончался фронтмен группы Faithless Макси Джаз

В ночь с пятницы на субботу, 24 декабря, умер солист британской электронной группы Faithless Максвелл Фрейзер, более известный под псевдонимом Макси Джаз. Об этом сообщила музыкальная группа в своем Twitter-аккаунте.

«С разбитым сердцем сообщаем, что Макси Джаз мирно скончался во сне прошлой ночью. Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях», – написали музыканты.

Музыкальный коллектив отметил, что Макси Джаз был «прекрасным человеком», а также «блестящим автором текстов и диджеем», который мог придать музыке «надлежащий смысл и идею».