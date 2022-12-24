Баскову врачи рекомендовали заглядывать в паспорт

«В данный момент стараюсь беречься. Опасно – не дай Бог, снова упаду. Мне мой врач после операции сказал: «Николай Викторович, вы вообще в паспорт смотрите?». Я удивился: «А почему вы у меня спрашиваете об этом?». «Вам уже 46 лет! Нужно быть осторожным!» - ответил врач. А я же веду себя так, как будто мне все еще 26 лет», - констатировал Басков.