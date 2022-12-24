Баскову врачи рекомендовали заглядывать в паспорт

Николай Басков в конце года перенес операцию на ноге. Сейчас певец восстанавливается, но уже начал выходить на сцену.
«Российские врачи из ЦИТО, огромное им спасибо, поставили меня на ноги. Связки на ноге уже сшиты, болевые ощущения почти прошли», - рассказал певец.
Басков отметил, что был удивлен до глубины души, почитав в интернете рассуждения пользователей о собственном здоровье, - пишет «Московский Комсомолец».
«Что только обо мне не написали! И что у меня варикоз, и что - более страшные заболевания. Говорили, будто я чуть ли не умираю. Мне хочется спросить: а люди разве не болеют? Многие и падают, и спотыкаются. Я - не исключение», - отметил исполнитель.
Николай специально не реагировал на слухи, поскольку считает,
что заранее нельзя никогда ни о чем говорить.
«Я специально ничего не рассказывал: ждал того момента, когда все заживет. Такая примета есть, и я ее придерживался. Сейчас уже в целом все хорошо, поэтому я могу рассказать обо всем, что мне пришлось пережить».
Эта история заставила певца более бережно относиться к самому себе.
«В данный момент стараюсь беречься. Опасно – не дай Бог, снова упаду. Мне мой врач после операции сказал: «Николай Викторович, вы вообще в паспорт смотрите?». Я удивился: «А почему вы у меня спрашиваете об этом?». «Вам уже 46 лет! Нужно быть осторожным!» - ответил врач. А я же веду себя так, как будто мне все еще 26 лет», - констатировал Басков.
Россияне назвали лучшими певцами года Газманова, SHAMANа и Баскова.