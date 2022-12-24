В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
22 минуты назад

Баскову врачи рекомендовали заглядывать в паспорт

Ирина Лебедева

Николай Басков в конце года перенес операцию на ноге. Сейчас певец восстанавливается, но уже начал выходить на сцену.

Баскову врачи рекомендовали заглядывать в паспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российские врачи из ЦИТО, огромное им спасибо, поставили меня на ноги. Связки на ноге уже сшиты, болевые ощущения почти прошли», - рассказал певец.

Басков отметил, что был удивлен до глубины души, почитав в интернете рассуждения пользователей о собственном здоровье, - пишет «Московский Комсомолец».

«Что только обо мне не написали! И что у меня варикоз, и что - более страшные заболевания. Говорили, будто я чуть ли не умираю. Мне хочется спросить: а люди разве не болеют? Многие и падают, и спотыкаются. Я - не исключение», - отметил исполнитель.

Николай специально не реагировал на слухи, поскольку считает,

что заранее нельзя никогда ни о чем говорить.

«Я специально ничего не рассказывал: ждал того момента, когда все заживет. Такая примета есть, и я ее придерживался. Сейчас уже в целом все хорошо, поэтому я могу рассказать обо всем, что мне пришлось пережить».

Эта история заставила певца более бережно относиться к самому себе.

«В данный момент стараюсь беречься. Опасно – не дай Бог, снова упаду. Мне мой врач после операции сказал: «Николай Викторович, вы вообще в паспорт смотрите?». Я удивился: «А почему вы у меня спрашиваете об этом?». «Вам уже 46 лет! Нужно быть осторожным!» - ответил врач. А я же веду себя так, как будто мне все еще 26 лет», - констатировал Басков.

Россияне назвали лучшими певцами года Газманова, SHAMANа и Баскова.

Шоу-бизнес,Николай Басков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители