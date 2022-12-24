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26 минут назад

Цыганова раскритиковала современных российских девушек

Ирина Лебедева

Виктория Цыганова убеждена, что современные русские девушки не умеют одеваться, мыслят стереотипно и из-за этого похожи друг на друга.

Цыганова раскритиковала современных российских девушек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цыганова рассказала, что на нее произвела большое впечатление книга Софи Лорен «Женщина и красота», после прочтения которой певица приняла решение написать собственную книгу. Она хотела бы отразить в тексте свое видение нового образа русских женщин и облика России, - пишет aif.

«Мне не нравится, как одеваются современные девушки, как они выглядят, как мыслят. Они настолько все похожи, все стандартные. Они не хотят иметь семью, рожать детей, брать ответственность», – возмутилась звезда.

Русские девушки, по мнению Цыгановой, должны быть благообразными, светлыми и добрыми.

Ранее Вика Цыганова призналась, что планировала усыновить популярного блогера Даню Милохина. Помимо него она хотела усыновить и его брата. Цыганова подчеркнула, что опоздала, так как у Милохиных уже есть мать, заявила она в рамках YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Отметим, что в такой ситуации Цыганова хотела спасти молодых людей, так как считает их инструментами Запада.

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