Айзу и Водонаеву обвинили в рекламе "инфоцыганки" Захаровой

Девушка по имени Виктория заявила, что блогерши Алена Водонаева и Айза-Лилуна Ай прорекламировали услуги мошенницы в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Пострадавшая утверждает, что Айза и Водонаева разместили информацию об «инфоцыганке» Алене Захаровой и представили ее как коуча в сфере финансового роста. Захарова предложила участницам тренинга вложить по 50 тыс. рублей, чтобы получить больше в дальнейшем.
Виктория обратилась к Айзе в личных сообщениях, после чего блогерша сделала антирекламу «инфоцыганки» и призвала ее вернуть деньги пострадавшим.