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1 час назад

Айзу и Водонаеву обвинили в рекламе "инфоцыганки" Захаровой

Газета.Ru

Девушка по имени Виктория заявила, что блогерши Алена Водонаева и Айза-Лилуна Ай прорекламировали услуги мошенницы в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Айзу и Водонаеву обвинили в рекламе "инфоцыганки" Захаровой
Фото: aizalovesam/alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)aizalovesam/alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пострадавшая утверждает, что Айза и Водонаева разместили информацию об «инфоцыганке» Алене Захаровой и представили ее как коуча в сфере финансового роста. Захарова предложила участницам тренинга вложить по 50 тыс. рублей, чтобы получить больше в дальнейшем.

Виктория обратилась к Айзе в личных сообщениях, после чего блогерша сделала антирекламу «инфоцыганки» и призвала ее вернуть деньги пострадавшим.

Шоу-бизнес,Алена Захарова,
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