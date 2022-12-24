Айзу и Водонаеву обвинили в рекламе "инфоцыганки" Захаровой

Девушка по имени Виктория заявила, что блогерши Алена Водонаева и Айза-Лилуна Ай прорекламировали услуги мошенницы в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: aizalovesam/alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) aizalovesam/alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пострадавшая утверждает, что Айза и Водонаева разместили информацию об «инфоцыганке» Алене Захаровой и представили ее как коуча в сфере финансового роста. Захарова предложила участницам тренинга вложить по 50 тыс. рублей, чтобы получить больше в дальнейшем.