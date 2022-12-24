Умер юморист Александр Пономаренко

После долгой болезни скончался юморист Александр Пономаренко. Об этом стало известно в субботу, 24 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Звезда «Кривого зеркала» скончался из-за последней стадии рака. О смерти юмориста в своем Telegram-канале сообщил Андрей Малахов. Телеведущий отметил, что еще месяц назад Пономаренко был «в хорошем расположении духа и верил в лучшее».

О заболевании юмориста общественности стало известно 17 ноября. Об этом рассказал брат усопшего Виктор Пономаренко. Сам артист афишировать болезнь не хотел.