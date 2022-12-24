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30 минут назад

Умер юморист Александр Пономаренко

Вечерняя Москва

После долгой болезни скончался юморист Александр Пономаренко. Об этом стало известно в субботу, 24 декабря.

Умер юморист Александр Пономаренко
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Звезда «Кривого зеркала» скончался из-за последней стадии рака. О смерти юмориста в своем Telegram-канале сообщил Андрей Малахов. Телеведущий отметил, что еще месяц назад Пономаренко был «в хорошем расположении духа и верил в лучшее».

О заболевании юмориста общественности стало известно 17 ноября. Об этом рассказал брат усопшего Виктор Пономаренко. Сам артист афишировать болезнь не хотел.

До этого заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев рассказал, что избыточная масса тела может послужить причиной развития онкологии толстой кишки. В среднем каждые два лишних килограмма на квадратный метр увеличивают вероятность развития онкологии.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,Виктор Пономаренко,Андрей Малахов,
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