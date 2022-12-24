Умер юморист Александр Пономаренко

Александр Пономаренко, звезда «Кривого зеркала», ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-канал Малахова.
«Ему было 55 лет. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа... Верил в лучшее», — написал Малахов.
Гастроли братьев Пономаренко закончились после того, как заболел Александр. Знаменитости не выходили на сцену полтора года. У Александра диагностировали рак желудка. Это обнаружилось после экстренной операции, когда юмориста увезли в больницу прямо после концерта.
Александр мужественно боролся с тяжелой болезнью, но наступил момент, когда медицина оказалась бессильна.
У Александра остались семья и брат-близнец Валерий, с которым они вместе выступали.