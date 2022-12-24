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9 минут назад

Умер звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

Ирина Лебедева

Александр Пономаренко, звезда «Кривого зеркала», ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-канал Малахова.

Умер юморист Александр Пономаренко
Фото: Скриншот передачи А.Малахова «Братья Пономаренко: одна беда на двоих»Скриншот передачи А.Малахова «Братья Пономаренко: одна беда на двоих»

«Ему было 55 лет. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа... Верил в лучшее», — написал Малахов.

Гастроли братьев Пономаренко закончились после того, как заболел Александр. Знаменитости не выходили на сцену полтора года. У Александра диагностировали рак желудка. Это обнаружилось после экстренной операции, когда юмориста увезли в больницу прямо после концерта.

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Александр мужественно боролся с тяжелой болезнью, но наступил момент, когда медицина оказалась бессильна.

У Александра остались семья и брат-близнец Валерий, с которым они вместе выступали.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,Михаил Задорнов,
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