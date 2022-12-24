Волочкова планирует выходить замуж в костюме Снегурочки

«Мой любимый человек вошел в мою жизнь в образе Деда Мороза. И я просто для себя решила — свадьбу хочу в зиме! Хочу или в Лапландии, или в Великом Устюге, откуда родом Дед Мороз! И мне не надо этих свадебных платьев, я уже их пять надела на свадьбу свою. Я буду в наряде Снегурочки, но шикарном. Мне хочется по-русски, ребята, а как нам сейчас не по-русски? Мы все должны сейчас по-русски объединяться, торжества отмечать!» — заявила танцовщица.