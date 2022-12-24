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1 час назад

Волочкова планирует выходить замуж в костюме Снегурочки

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова в январе планирует свадьбу с кондитером Дмитрием. По мнению эпатажной балерины, каждая женщина мечтает о красивой свадьбе.

Волочкова планирует выходить замуж в костюме Снегурочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она когда-то тоже мечтала о классическом торжестве. Во время своей первой брачной церемонии в 2007 году звезда сменила пять платьев. Женихом был бизнесмен Игорь Вдовин. В этом союзе родилась девочка Ариадна. Правда, как информирует 5 Канал, и союз оказался непрочным, и свадьба, как выяснилось позже, постановочной.

Теперь же 46-летняя Анастасия хочет совершенно необычного празднества.

«Мой любимый человек вошел в мою жизнь в образе Деда Мороза. И я просто для себя решила — свадьбу хочу в зиме! Хочу или в Лапландии, или в Великом Устюге, откуда родом Дед Мороз! И мне не надо этих свадебных платьев, я уже их пять надела на свадьбу свою. Я буду в наряде Снегурочки, но шикарном. Мне хочется по-русски, ребята, а как нам сейчас не по-русски? Мы все должны сейчас по-русски объединяться, торжества отмечать!» — заявила танцовщица.

О том, что балерина выходит замуж, она рассказала несколько дней назад. Избранником Волочковой стал бизнесмен по имени Дмитрий, который владеет компанией по производству десертов без сахара.

Шоу-бизнес,Игорь Вдовин,Анастасия Волочкова,
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