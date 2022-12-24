В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
43 минуты назад

Дочь Эдиты Пьехи прокомментировала скандальное заявление Вайкуле

Ирина Лебедева

Илона Броневицкая, чья мама, Эдита Пьеха, в свое время также, как и Пугачева с Вайкуле, собирала полные залы зрителей, хорошо помнит, как взаимодействовало государство с артистами в СССР. Да, от выступлений артистов государству поступали средства через «Москонцерт» и «Ленконцерт». Однако эти же организации обеспечивали исполнителей очень многим, вплоть до дарения им квартир.

Дочь Эдиты Пьехи прокомментировала скандальное заявление Вайкуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, никто из артистов, певцов, музыкантов не мог содержать страну, тем более такую огромную как Советский Союз или Россия. Это абсурд! Да, в СССР львиная часть доходов уходила государству через «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт», филармонию... Но эти организации обеспечивали артистов всем! Это был аналог продюсерских компаний. «Ленконцерт» покупал Эдите и ее музыкантам лучшую импортную аппаратуру, оплачивал костюмы, проезд, проживание на гастролях», - рассказала Броневицкая.

Видео дня

Дочь Пьехи сказала, что по ее воспоминаниям, минимальная ставка за концерт была не 17, как утверждает Вайкуле, а 19 рублей. Но было много вариантов увеличения доходов, - пишет «Комсомольская Правда».

«Но если в концерте два отделения, то и ставка удваивалась. Если это выездной концерт, гастроли, то еще раз удваивается. За мастерство – еще… Были разные надбавки. Приведу такой пример: при ставке в 19 рублей Людмила Зыкина получала за один (!) гастрольный концерт 300 рублей».

Илона убеждена, что известные артисты и в Советском Союзе хорошо зарабатывали.

«Популярные певцы, к которым относились и Алла Пугачева, и Лайма Вайкуле, зарабатывали приличные деньги. Хотя это не сегодняшние 100 тысяч евро за выступление, но все-таки советская система давала артистам достаточную финансовую свободу, они жили в достатке. Слова Лаймы Вайкуле про «содержала весь Советский Союз» я воспринимаю как обиду за свою подругу Аллу Пугачеву. Ну обиделись девушки друг за друга. Бывает…», - констатировала Броневицкая.

Лайма Вайкуле на днях удивила своих поклонников, заявив, что она и Алла Пугачева «содержали» Советский Союз. Слова певицы вызвали шквал критики. Но есть и те, кто поддержал Вайкуле. В частности, это оперная певица Мария Максакова.

Шоу-бизнес,Илона Броневицкая,Людмила Зыкина,Мария Максакова-Игенбергс,Эдита Пьеха,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители