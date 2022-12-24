Дочь Эдиты Пьехи прокомментировала скандальное заявление Вайкуле

Илона Броневицкая, чья мама, Эдита Пьеха, в свое время также, как и Пугачева с Вайкуле, собирала полные залы зрителей, хорошо помнит, как взаимодействовало государство с артистами в СССР. Да, от выступлений артистов государству поступали средства через «Москонцерт» и «Ленконцерт». Однако эти же организации обеспечивали исполнителей очень многим, вплоть до дарения им квартир.
«Конечно, никто из артистов, певцов, музыкантов не мог содержать страну, тем более такую огромную как Советский Союз или Россия. Это абсурд! Да, в СССР львиная часть доходов уходила государству через «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт», филармонию... Но эти организации обеспечивали артистов всем! Это был аналог продюсерских компаний. «Ленконцерт» покупал Эдите и ее музыкантам лучшую импортную аппаратуру, оплачивал костюмы, проезд, проживание на гастролях», - рассказала Броневицкая.
Дочь Пьехи сказала, что по ее воспоминаниям, минимальная ставка за концерт была не 17, как утверждает Вайкуле, а 19 рублей. Но было много вариантов увеличения доходов, - пишет «Комсомольская Правда».
«Но если в концерте два отделения, то и ставка удваивалась. Если это выездной концерт, гастроли, то еще раз удваивается. За мастерство – еще… Были разные надбавки. Приведу такой пример: при ставке в 19 рублей Людмила Зыкина получала за один (!) гастрольный концерт 300 рублей».
Илона убеждена, что известные артисты и в Советском Союзе хорошо зарабатывали.
«Популярные певцы, к которым относились и Алла Пугачева, и Лайма Вайкуле, зарабатывали приличные деньги. Хотя это не сегодняшние 100 тысяч евро за выступление, но все-таки советская система давала артистам достаточную финансовую свободу, они жили в достатке. Слова Лаймы Вайкуле про «содержала весь Советский Союз» я воспринимаю как обиду за свою подругу Аллу Пугачеву. Ну обиделись девушки друг за друга. Бывает…», - констатировала Броневицкая.
Лайма Вайкуле на днях удивила своих поклонников, заявив, что она и Алла Пугачева «содержали» Советский Союз. Слова певицы вызвали шквал критики. Но есть и те, кто поддержал Вайкуле. В частности, это оперная певица Мария Максакова.