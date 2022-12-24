Дочь Эдиты Пьехи прокомментировала скандальное заявление Вайкуле

Илона Броневицкая, чья мама, Эдита Пьеха, в свое время также, как и Пугачева с Вайкуле, собирала полные залы зрителей, хорошо помнит, как взаимодействовало государство с артистами в СССР. Да, от выступлений артистов государству поступали средства через «Москонцерт» и «Ленконцерт». Однако эти же организации обеспечивали исполнителей очень многим, вплоть до дарения им квартир.

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«Конечно, никто из артистов, певцов, музыкантов не мог содержать страну, тем более такую огромную как Советский Союз или Россия. Это абсурд! Да, в СССР львиная часть доходов уходила государству через «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт», филармонию... Но эти организации обеспечивали артистов всем! Это был аналог продюсерских компаний. «Ленконцерт» покупал Эдите и ее музыкантам лучшую импортную аппаратуру, оплачивал костюмы, проезд, проживание на гастролях», - рассказала Броневицкая.

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Дочь Пьехи сказала, что по ее воспоминаниям, минимальная ставка за концерт была не 17, как утверждает Вайкуле, а 19 рублей. Но было много вариантов увеличения доходов, - пишет «Комсомольская Правда».

«Но если в концерте два отделения, то и ставка удваивалась. Если это выездной концерт, гастроли, то еще раз удваивается. За мастерство – еще… Были разные надбавки. Приведу такой пример: при ставке в 19 рублей Людмила Зыкина получала за один (!) гастрольный концерт 300 рублей».

Илона убеждена, что известные артисты и в Советском Союзе хорошо зарабатывали.

«Популярные певцы, к которым относились и Алла Пугачева, и Лайма Вайкуле, зарабатывали приличные деньги. Хотя это не сегодняшние 100 тысяч евро за выступление, но все-таки советская система давала артистам достаточную финансовую свободу, они жили в достатке. Слова Лаймы Вайкуле про «содержала весь Советский Союз» я воспринимаю как обиду за свою подругу Аллу Пугачеву. Ну обиделись девушки друг за друга. Бывает…», - констатировала Броневицкая.