Муж певицы Славы впервые высказался по поводу их расставания

«Все, что Настя заявила — это эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить. Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы…» — признался Анатолий.