Муж певицы Славы впервые высказался по поводу их расставания

Анатолий Данилицкий сделал заявление о ситуации в их семье. Бизнесмен заявил, что он признает свою вину, и надеется, что у него остаются шансы наладить отношения с Анастасией.
Недавно Анастасия Славинская (известная как Слава) публично эмоционально высказалась, подтвердив слухи о разрыве отношений с гражданским супругом. Также она отметила, что готова встретить новую любовь, - пишет СтарХит.
Данилицкий объяснил, что слова звезды – это реакция на накопившиеся проблемы. Он предположил, что их можно было решить, встретившись и поговорив откровенно, но этого не произошло.
«Все, что Настя заявила — это эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить. Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы…» — признался Анатолий.
Роман между Славой и Данилицким возник в начале «нулевых». В этом союзе на свет появилась дочь Антонина. При этом пара так и не оформила свои отношения официально.
Ранее Слава объявила о расставании с сожителем-бизнесменом. Пара провела вместе 20 лет.
«Я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого», — сообщила подписчикам артистка.