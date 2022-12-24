Садальский рассекретил свою новогоднюю традицию

Станислав Садальский признался, что еще со студенческих лет соблюдает определенный новогодний ритуал. Не будет исключением и нынешний праздник.
Как оказалось, после боя курантов актер быстро пишет на бумажке свое самое заветное пожелание, затем обращает бумажку в пепел, а пепел…запивает шампанским. Об этом рассказывает портал day.ru.
«Что бы ни было, какая бы ситуация не сложилась, вот 12 ударов бьет, после речи президента пишу на маленьком кусочке бумаги желание, сжигаю и выпиваю шампанское с этим пеплом за эти 12 ударов», - сообщил Станислав Юрьевич на своей страничке в социальной сети.
Встречать 2023-й год Садальский собирается в компании давней хорошей знакомой. Людмила Максакова, как и в прошлые годы, пригласила старого друга.
Ранее актер Станислав Садальский обратился к певице Алле Пугачевой с предложением вернуться в Россию на Новый год. Всем недоброжелателям артистки он посоветовал «не позориться».