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1 час назад

Садальский рассекретил свою новогоднюю традицию

Ирина Лебедева

Станислав Садальский признался, что еще со студенческих лет соблюдает определенный новогодний ритуал. Не будет исключением и нынешний праздник.

Садальский рассекретил свою новогоднюю традицию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, после боя курантов актер быстро пишет на бумажке свое самое заветное пожелание, затем обращает бумажку в пепел, а пепел…запивает шампанским. Об этом рассказывает портал day.ru.

«Что бы ни было, какая бы ситуация не сложилась, вот 12 ударов бьет, после речи президента пишу на маленьком кусочке бумаги желание, сжигаю и выпиваю шампанское с этим пеплом за эти 12 ударов», - сообщил Станислав Юрьевич на своей страничке в социальной сети.

Встречать 2023-й год Садальский собирается в компании давней хорошей знакомой. Людмила Максакова, как и в прошлые годы, пригласила старого друга.

Ранее актер Станислав Садальский обратился к певице Алле Пугачевой с предложением вернуться в Россию на Новый год. Всем недоброжелателям артистки он посоветовал «не позориться».

Шоу-бизнес,Людмила Максакова,Станислав Садальский,Алла Пугачева,
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