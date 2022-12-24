Садальский рассекретил свою новогоднюю традицию

«Что бы ни было, какая бы ситуация не сложилась, вот 12 ударов бьет, после речи президента пишу на маленьком кусочке бумаги желание, сжигаю и выпиваю шампанское с этим пеплом за эти 12 ударов», - сообщил Станислав Юрьевич на своей страничке в социальной сети.