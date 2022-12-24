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11 минут назад

Павел Воля после выступления в Comedy Club угодил в крупный скандал

РИА "ФедералПресс"

Шоумен Павел Воля случайно оскорбил блогершу во время своего выступления в Comedy Club. Обиженная женщина высказала свое недовольство в социальных сетях.

Павел Воля после выступления в Comedy Club угодил в скандал
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«В Comedy Club высмеиваются стереотипы о женщинах. Но мне не смешно от того, что светится мое фото как «долбанько». Мне не смешно от сообщений, где меня узнают... Люди делают вывод: «высмеял – значит правда», – пишет блогер Балауса Толеген.

Фото блогерши шоумен Павел Воля показал в эфире Comedy Club во время выступления. Комик обсуждал со зрителями женские фотографии, которые считает странными.

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Воля перелистывал размазанные фотографии женщин и высмеивал их.

«Она что-то между мечтой и долбанько. Если у таких девушек есть фотография в профиле, то она всегда выглядит вот так. Вот, посмотрите. Все плывет, все под каким-то странным углом», – сказал Павел Воля.

Такая шутка не понравилась Толеген. Девушка узнала себя на снимке, который попал в случайную подборку фотографий для выступления Воли. Блогерша возмутилась тому, что его использовали без ее разрешения да еще и унизили.

Сам шоумен пока никак не отреагировал на сложившуюся ситуацию, пишет «Комсомольская правда».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева прокомментировали слухи о своем разводе. Селебрити откровенно высказались о своих отношениях в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Павел Воля,Ляйсан Утяшева,
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