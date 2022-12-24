Найк Борзов назвал отличительное качество москвичей

«Спешат», — лаконично ответил он на вопрос издания. По мнению артиста, городу и его жителям не хватает душевности.

Он добавил, что саму Москву от других мировых столиц отличает то, что она действительно никогда не спит. Музыкант сказал, что ему хотелось бы многое здесь изменить, но «это не толерантные изменения».