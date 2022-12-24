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1 час назад

The Sun удалила статью Джереми Кларксона о Меган Макрл и извинилась

Газета.Ru

Газета The Sun удалила статью своего колумниста Джереми Кларксона о Меган Макрл и извинилась перед супругой британского принца, сообщает РИА Новости.

The Sun удалила статью Джереми Кларксона о Меган Макрл и извинилась
Фото: AP/Global Look PressAP/Global Look Press

"Мнения колумнистов принадлежат им самим, но как издатель мы осознаем, что со свободой слова приходит ответственность. Мы в Sun сожалеем о публикации этой статьи и мы искренне просим прощения. Статья была удалена с нашего сайта и из архивов", - указано в сообщении.

В своей колонке Джереми Кларксон написал, что мечтает о том, как Меган Маркл "заставят пройти голой по улицам каждого города в Британии, пока толпа будет кричать "Позор!" и бросать в нее куски экскрементов", что вызвало возмущение обитателей соцсети, журналистов и общественных деятелей Великобритании.

После публикации колонки The Sun в британский регулятор средств массовой информации IPSO (Independent Press Standards Organisation) поступило более 6000 жалоб от возмущенных читателей. Ранее журналист и телеведущий Джереми Кларксон отреагировал на критику, обрушившуюся на него в связи с публикацией колонки о Меган Маркл в The Sun.

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