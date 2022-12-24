The Sun удалила статью Джереми Кларксона о Меган Макрл и извинилась

"Мнения колумнистов принадлежат им самим, но как издатель мы осознаем, что со свободой слова приходит ответственность. Мы в Sun сожалеем о публикации этой статьи и мы искренне просим прощения. Статья была удалена с нашего сайта и из архивов", - указано в сообщении.