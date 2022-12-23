Собчак раскритиковала Волю за высмеивание феминистки из Казахстана

«Это вообще очень похоже на синдром Нурлана Сабурова — [критиковать] тех, кто не сможет тебе ответить. Например, рандомных молоденьких девочек из интернета, когда ты здоровый популярный мужик — от них же не прилетит ни по лицу, ни по репутации», — написала Собчак.

Она также приложила несколько снимков публикаций Толеген из Twitter. В частности, на них была видна переписка девушки с одним из пользователей. Комментатор вступился за Толеген, однако призвал ее «не строить из себя пострадавшую феминистку». В ответ на это пострадавшая заявила, что будет «как фемка» критиковать Волю за мизогинию.