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25 минут назад

Собчак раскритиковала Волю за высмеивание феминистки из Казахстана

Газета.Ruиещё 1

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала юмориста Павла Волю за высмеивание девушки из Казахстана Балаусы Толеген.

Собчак раскритиковала Волю за высмеивание феминистки из Казахстана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это вообще очень похоже на синдром Нурлана Сабурова — [критиковать] тех, кто не сможет тебе ответить. Например, рандомных молоденьких девочек из интернета, когда ты здоровый популярный мужик — от них же не прилетит ни по лицу, ни по репутации», — написала Собчак.

Она также приложила несколько снимков публикаций Толеген из Twitter. В частности, на них была видна переписка девушки с одним из пользователей. Комментатор вступился за Толеген, однако призвал ее «не строить из себя пострадавшую феминистку». В ответ на это пострадавшая заявила, что будет «как фемка» критиковать Волю за мизогинию.

Шоу-бизнес,Нурлан Сабуров,Ксения Собчак,
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