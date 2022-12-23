Путин наградил Надежду Бабкину

Президент России Владимир Путин наградил певицу Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, народная артистка России была удостоена государственной награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.
Ранее Бабкина раскритиковала отъезд артистки Аллы Пугачевой из страны.
«Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы», — утверждала певица.