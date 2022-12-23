Анастасия Макеева отпраздновала день рождения в Луганске

Актриса Анастасия Макеева отмечает свое 41-летние в Луганской области. Как сообщает Starhit, в своих соцсетях она показала видео, на котором супруг и коллеги поздравили ее с днем рождением прямо в автобусе, на котором она ехала в Луганск.
На видео показано, как артисты пели для именинницы песни под аккомпанемент аккордеона, приведя ее в полный восторг.
«Вот так начался мой день рождения! Не на морях, не дома в постели, не в ресторане, а в Луганске в городе-герое с самыми сильными и героическими людьми. Я счастлива и любима!» — написала звезда в своем блоге.
Утром Макеева опубликовала кадры из Луганска, в котором она остановилась. В публикации Анастасия заявила, что жизнь после 40 «не только существует, а может быть прекрасной и удивительной». По ее словам, она полна сил и счастлива, а также рада тому, что востребована и нужна своей родине.
«Забавно, что второй раз мне не удается отдохнуть. Ольга Будина сказала, когда захочешь концерт на Донбассе просто соберись в отпуск!» — делится именинница.
Актриса вспомнила, что в годовщину свадьбы она вместе с избранником отдыхала на Мальдивах, однако после четырех дней отдыха улетела выступать на Донбасс. На свой день рождения она хотела слетать в Египет, однако планы снова изменились, и Макеева решила вместо отдыха на пляже поддержать новый российский регион.