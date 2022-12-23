Антон Табаков стал жертвой мошенников

Актер Антон Табаков подал заявление в полицию на мошенников. Об этом сообщает «Пятый канал».

Табаков хочет судиться с генеральным директором ООО «Мосавтолидер» Ярославом Коротких, который, по словам актера, незаконно завладел его денежными средствами. Мужчина должен был предоставить артисту услугу по покупке машины. Отмечается, что сумма ущерба составляет больше 1 млн рублей.