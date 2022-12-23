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1 час назад

Анастасия Волочкова рассказала, что подруга нашла ей "оленя для свадьбы"

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о помощи подруги в подготовке к свадебному торжеству.

Волочкова рассказала, что подруга нашла ей "оленя для свадьбы"
Фото: volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам артистки, она не только работает с фотографом Еленой Галицыной, но и дружит с ней.

«У нас с Леночкой Галицыной настоящая любовь. Я сейчас у нее в гостях. Мы соседи и любящие друг друга красивые женщины! И моя любимая нашла мне одного оленя для свадьбы», — поделилась Волочкова.

О том, что балерина выходит замуж, она рассказала несколько дней назад. Избранником Волочковой стал бизнесмен по имени Дмитрий, который владеет компанией по производству десертов без сахара.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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