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1 час назад

Певица Слава поделилась эмоциями от разрыва 20-летних отношений

Мослента

Эмоциями от разрыва 20-летних отношений с бизнесменом Анатолием Данилицким поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Слава (Анастасия Сланевская). Она призналась, что чувствует себя подавленно.

Певица Слава поделилась эмоциями от разрыва 20-летних отношений
Фото: @nastya_slava@nastya_slava

«Глаза грустные, но тут ничего не поделаешь. Врать я не умею, чувства скрывать тоже. Плохо мне», — сообщила артистка подписчикам.

Данилицкий и Сланевская провели вместе 20 лет. У четы есть общая дочь Антонина. О расставании певица объявила в декабре 2022 года. «Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям», — сообщила Сланевская.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,
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