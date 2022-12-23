Певица Слава поделилась эмоциями от разрыва 20-летних отношений

Эмоциями от разрыва 20-летних отношений с бизнесменом Анатолием Данилицким поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Слава ( Анастасия Сланевская ). Она призналась, что чувствует себя подавленно.

«Глаза грустные, но тут ничего не поделаешь. Врать я не умею, чувства скрывать тоже. Плохо мне», — сообщила артистка подписчикам.

Данилицкий и Сланевская провели вместе 20 лет. У четы есть общая дочь Антонина. О расставании певица объявила в декабре 2022 года. «Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям», — сообщила Сланевская.