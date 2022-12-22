Агутин впервые ответил на слухи о разводе с Варум

Певец Леонид Агутин опроверг слухи о разводе с актрисой Анжеликой Варум. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Агутин не стал писать отдельный пост и просто сделал репост сообщения со своей фан-страницы на эту тему.

«Важное объявление! Распространяемые в сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой», — говорится в тексте.

Авторы поста отметили, что, пытаясь доказать развод пары, авторы материалов ссылались на новую песню «Последний трек» группы «3333», которую поддержал Агутин, и фото Варум с организатором ее недавнего концерта. Но данные версии не соответствуют реальному положению дел.