Агутин впервые ответил на слухи о разводе с Варум

Певец Леонид Агутин опроверг слухи о разводе с актрисой Анжеликой Варум. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.
Агутин не стал писать отдельный пост и просто сделал репост сообщения со своей фан-страницы на эту тему.
«Важное объявление! Распространяемые в сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой», — говорится в тексте.
Авторы поста отметили, что, пытаясь доказать развод пары, авторы материалов ссылались на новую песню «Последний трек» группы «3333», которую поддержал Агутин, и фото Варум с организатором ее недавнего концерта. Но данные версии не соответствуют реальному положению дел.
Ранее в интернете появились сообщения о грядущем разводе Агутина и Варум. Намек на него некоторые углядели в песне «Последний трек», в создании которой принял участие певец. Особенно всех всполошила строчка «Я закрываю между нами дверь».