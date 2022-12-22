Отец Киркорова назвал Горбачева предателем и пожелал России победы в СВО

«Самый большой предатель — тот, кто разломал Берлинскую стену, а потом получил Нобелевскую премию мира. Вы знаете. Я не хочу даже называть это имя. Из-за него сейчас мы окружены НАТОНАТО, а близкие России народы встали против России!» — высказался певец.