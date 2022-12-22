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21 минуту назад

Лариса Гузеева заготовила 1,5 тысячи пельменей для празднования Нового года

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Российская актриса Лариса Гузеева на днях сообщила своим подписчикам, какие блюда собирается ставить в новогоднюю ночь. Так, Гузеева рассказала, что заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. Кроме того, артистка поделилась своими рекомендациями, с чем лучше употреблять это блюдо.

Гузеева заготовила 1,5 тысячи пельменей для празднования Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её мнению, лучше всего пельмени есть с укусом, горчицей и черным молотым перцем, а не заправлять их сливочным маслом или майонезом.

Однако в сети неоднозначно отреагировали на новость о пельменном мероприятии, поскольку ещё недавно Гузеева сидела на диете, транслируя здоровое питание.

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