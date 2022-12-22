Уехавшие из РФ Хаматова и Смольянинов снялись обнаженными в клипе

Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Артур Смолянинов не отказываются от «стыдных» ролей. Как сообщает «Слово и Дело», недавно звезды снялись обнаженными в клипе коллектива «Ногу Свело!».

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По сюжету Хаматова и Смолянинов сыграли супружескую пару, которая готовится к Новому году. В одной из сцен они полностью голыми вместе приняли душ.

Напомним, что Хаматова решила покинуть Россию в марте. Во время начала спецоперации на Украине она находилась в отпуске в Латвии вместе с детьми. Сперва актриса хотела просто «переждать» события, однако после решила остаться жить в прибалтийской стране. Сейчас она живет в Риге, откуда неоднократно критиковала действия Москвы.