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18 минут назад

Уехавшие из РФ Хаматова и Смольянинов снялись обнаженными в клипе

Никита Бородкин

Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Артур Смолянинов не отказываются от «стыдных» ролей. Как сообщает «Слово и Дело», недавно звезды снялись обнаженными в клипе коллектива «Ногу Свело!».

Уехавшие из РФ Хаматова и Смольянинов снялись обнаженными в клипе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сюжету Хаматова и Смолянинов сыграли супружескую пару, которая готовится к Новому году. В одной из сцен они полностью голыми вместе приняли душ.

Актера Смольянинова оштрафовали за дискредитацию армии

Напомним, что Хаматова решила покинуть Россию в марте. Во время начала спецоперации на Украине она находилась в отпуске в Латвии вместе с детьми. Сперва актриса хотела просто «переждать» события, однако после решила остаться жить в прибалтийской стране. Сейчас она живет в Риге, откуда неоднократно критиковала действия Москвы.

Смольянинов также покинул Россию — о своем переезде в США он рассказал этой осенью. На родине он оставил своих сыновей с бывшей женой Дарьей Мельниковой. В октябре Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал его на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ — причиной стала его критика российской армии в одном из интервью.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Дарья Мельникова,Артур Смолянинов,
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