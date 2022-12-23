Популярный рэпер Тимур Юнусов (Тимати) спустился в московское метро. Фотографиями из подземки он поделился в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: @timatiofficial @timatiofficial

На снимках артист запечатлен в вагоне полупустого поезда, а также на платформе в ожидании состава. Кадры сделаны на Филевской линии метро.