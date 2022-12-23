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37 минут назад

Тимати спустился в московское метро

Мослентаиещё 1

Популярный рэпер Тимур Юнусов (Тимати) спустился в московское метро. Фотографиями из подземки он поделился в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тимати спустился в московское метро
Фото: @timatiofficial@timatiofficial

На снимках артист запечатлен в вагоне полупустого поезда, а также на платформе в ожидании состава. Кадры сделаны на Филевской линии метро.

Ранее в столичное метро спустилась телеведущая и блогер Виктория Боня. Звезда объяснила, что зашла в вагон, чтобы сделать несколько кадров для съемки.

Шоу-бизнес,Тимати,Виктория Боня,
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