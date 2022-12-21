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1 час назад

Яна Рудковская высмеяла ребенка Ксении Собчак

Моя Москва.онлайн

Если у ребенка нет таланта, даже звездные родители не помогут, считает Рудковская.

Рудковская высмеяла ребенка Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает Центральная Служба Новостей, Яна Рудковская решила высказать свое мнение на слова Ксении Собчак, что детям артистов намного легче пробиться в шоу-бизнес.

Более того, в своих словах журналистка сделала основной акцент на сына продюсера Александра Плющенко, которого многие знают, как Гном Гномыч. Собчак заявила, что девятилетний мальчик уже трудится под контролем своей известной мамы.

Яна Рудковская также отметила, что у сына журналистки Платона везде есть карт-бланш. Как со стороны мамы, так и со стороны отца. Мальчик сорвал джек-пот, подметила продюсер.

Также Рудковская добавила, что талант, как и бездарность, не скроешь, кем бы ни были родители.

Шоу-бизнес,Александр Плющенко,Яна Рудковская,Ксения Собчак,
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