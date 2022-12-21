Рудковская высмеяла ребенка Собчак

Если у ребенка нет таланта, даже звездные родители не помогут, считает Рудковская.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как передает Центральная Служба Новостей, Яна Рудковская решила высказать свое мнение на слова Ксении Собчак, что детям артистов намного легче пробиться в шоу-бизнес.

Более того, в своих словах журналистка сделала основной акцент на сына продюсера Александра Плющенко, которого многие знают, как Гном Гномыч. Собчак заявила, что девятилетний мальчик уже трудится под контролем своей известной мамы.

Яна Рудковская также отметила, что у сына журналистки Платона везде есть карт-бланш. Как со стороны мамы, так и со стороны отца. Мальчик сорвал джек-пот, подметила продюсер.