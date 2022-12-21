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15 минут назад

«Брезгливое отношение к женщинам»: Нумеролог объяснила причину агрессии Григория Лепса

Вечерняя Москва

Нумеролог Фарида Красавкина объяснила причину агрессивных поступков народного артиста России Григория Лепса.

Агрессию Лепса объяснили «брезгливым отношением к женщинам»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, певец является очень энергичным, легко возбудимым человеком, постоянно нуждающимся в адреналиновой подпитке

— Часто может принимать такие спонтанные решения, подчиняясь внутреннему порыву. Очень агрессивен, не может контролировать свои эмоции. Они выпускаются в негативном ключе, — сказала Красавкина.

Кроме того, нумеролог отметила отношение знаменитости к окружающим его людям.

— По отношению к женщинам у него присутствует брезгливое отношение, и к учителям и, возможно, к братьям, сестрам. Он очень эмоциональный, свободолюбивый, но при этом очень талантливый, творческий, — подчеркнула специалист.

Она также порекомендовала Лепсу постараться направить свою деструктивную энергетику в созидательное русло. Лучшим решением для звезды станет устраивание своей собственной жизни, дальнейшая творческая реализация, иначе Лепс может «разрушить свою жизнь и жизнь окружающих», передает портал Дни.ru.

До этого стало известно, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело после конфликта с дракой, который произошел в ночь на 3 декабря между местным жителем и певцом Григорием Лепсом.

Нарколог Дмитрий Сорокин в беседе с «ВМ» прокомментировал выходку народного артиста. По его словам, у Лепса наблюдается серьезное психическое нарушение, которое заставило его пристраститься к алкоголю. Скорее всего, речь идет о депрессивном состоянии.

Шоу-бизнес,Дмитрий Сорокин,Григорий Лепс,
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