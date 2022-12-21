Агрессию Лепса объяснили «брезгливым отношением к женщинам»

Нумеролог Фарида Красавкина объяснила причину агрессивных поступков народного артиста России Григория Лепса.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, певец является очень энергичным, легко возбудимым человеком, постоянно нуждающимся в адреналиновой подпитке

— Часто может принимать такие спонтанные решения, подчиняясь внутреннему порыву. Очень агрессивен, не может контролировать свои эмоции. Они выпускаются в негативном ключе, — сказала Красавкина.

Кроме того, нумеролог отметила отношение знаменитости к окружающим его людям.

— По отношению к женщинам у него присутствует брезгливое отношение, и к учителям и, возможно, к братьям, сестрам. Он очень эмоциональный, свободолюбивый, но при этом очень талантливый, творческий, — подчеркнула специалист.

Она также порекомендовала Лепсу постараться направить свою деструктивную энергетику в созидательное русло. Лучшим решением для звезды станет устраивание своей собственной жизни, дальнейшая творческая реализация, иначе Лепс может «разрушить свою жизнь и жизнь окружающих», передает портал Дни.ru.

До этого стало известно, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело после конфликта с дракой, который произошел в ночь на 3 декабря между местным жителем и певцом Григорием Лепсом.