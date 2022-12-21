Стали известны подробности смерти гитариста группы «Танцы минус»

Стали известны подробности смерти гитариста рок-группы «Танцы минус» Антона Хабибуллина. Музыканту вызывали скорую помощь еще 19 декабря из-за острых болей в животе. Об этом пишет Рент ТВ.
Сначала музыкант отказался ехать в больницу. Однако после повторного вызова скорой помощи его госпитализировали с предварительным диагнозом острый панкреатит. По словам лидера группы Вячеслава Петкуна, незадолго до смерти у Хабибуллина обострилось хроническое заболевание поджелудочной железы.
«Антон очень светлый был парень, добрый, отзывчивый. Друг был надежный, музыкант был фантастический», – рассказал о музыканте Петкун.
Он также добавил, что всю информацию о месте прощания с Антоном Хабибулиным и о похоронах гитариста сообщат позднее. В ближайшее время будет определен день похорон.
Ранее стало известно, что Антон Хабибуллин скончался в Москве в реанимационном отделении одной из больниц после проведенной операции. Эту информацию подтвердил Вячеслав Петкун. Хабибуллину было 44 года.