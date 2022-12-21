Названа причина смерти гитариста группы «Танцы минус» Антона Хабибулина

«Антон умер вчера в больнице, в девять часов вечера в реанимации, после операции», — рассказал коллега Хабибулина.

Петкун добавил, что незадолго до смерти у музыканта обострилось хроническое заболевание поджелудочной железы, а также заявил, что о дате и месте похорон артиста сообщит позже.

Хабибулин стал участником «Танцев минус» в 2006 году и с того времени гастролировал вместе с артистами группы. Помимо этого, он сотрудничал с такими музыкальными коллективами, как «Моральный Кодекс» и «СБПЧ», а также с российским музыкантом Павлом Артемьевым.