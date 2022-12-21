Названа причина смерти гитариста группы «Танцы минус» Антона Хабибулина. Об этом сообщил лидер музыкального коллектива Вячеслав Петкун в беседе с «Известиями».
«Антон умер вчера в больнице, в девять часов вечера в реанимации, после операции», — рассказал коллега Хабибулина.
Петкун добавил, что незадолго до смерти у музыканта обострилось хроническое заболевание поджелудочной железы, а также заявил, что о дате и месте похорон артиста сообщит позже.
«Антон очень светлый был парень, добрый, отзывчивый. Друг был надежный, музыкант был фантастический», — отметил лидер группы «Танцы минус».
О смерти гитариста музыкального коллектива Антона Хабибулина стало известно 21 декабря.
Хабибулин стал участником «Танцев минус» в 2006 году и с того времени гастролировал вместе с артистами группы. Помимо этого, он сотрудничал с такими музыкальными коллективами, как «Моральный Кодекс» и «СБПЧ», а также с российским музыкантом Павлом Артемьевым.