Волочкова раскрыла подробности свадьбы в Лапландии

После тайной помолвки балерина удивительно быстро рассекретила личность жениха, а затем поведала поклонникам, что распишутся влюбленные в Лапландии. Ну, все по-волочковски, как говорит сама селебрити. Теперь поклонники и журналисты требуют еще больше подробностей. И чтобы не было недомолвок, Анастасия Волочкова решила расставить все точки над i. В личном блоге она записала трехминутное видео, где рассказала о грядущей свадьбе.

Итак, дата торжества еще не назначена. Ориентировочно влюбленные распишутся после дня рождения балерины — 20 января.

«Не забудьте меня, пожалуйста, поздравить!» — напоминает Анастасия. Благо с местом свадьбы будущие супруги определились. И выбор на Лапландию пал не случайно. «Ну я себе позволить могу такую прихоть, понимаете? Ну, я так решила!» — говорит она и следом озвучивает более понятную фанатам версию.

На мысли о тематической свадьбе ее навел будущий муж, который однажды пришел в гости к возлюбленной в костюме Деда Мороза.

«Ну, потому что это символично, люди! Ну, вы знаете, такое не у каждого человека может произойти!» — поясняет Волочкова.

Под стать жениху балерина подобрала платье в стиле Снегурочки, а лимузин заменит упряжка с тремя оленями.

По словам балерины, праздник они организуют сами и уже столкнулись с первыми трудностями. Оленей оказалось найти не так просто.

«Я не знаю, у кого есть олени, люди добрые, ну если есть такая возможность, ну помогите!» — обращается к поклонникам Волочкова.