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35 минут назад

Анна Седокова рассказала о круглосуточном сексе

Super.ru

Анна Седокова, воссоединившаяся после нескольких месяцев работы в Москве с мужем, теперь нон-стоп постит совместные фото из Майами. Мы радуемся за Анну и с удовольствием рассматриваем снимки, на которых Седокова и Янис Тимма не могут оторваться друг от друга после долгой разлуки. Помимо пикантных кадров у бассейна, Анна делится еще и интимными подробностями супружеской жизни.

Анна Седокова рассказала о круглосуточном сексе
Фото: Инстаграм (запрещен в РФ) Анны СедоковойИнстаграм (запрещен в РФ) Анны Седоковой

Экс-солистка «ВИА Гры» признается, когда в отношениях случаются недомолвки или сказывается усталость, они с мужем спасаются бегством от всего и всех. Главное — вдвоем. А там уж по полной отрываются: дают волю чувствам и желаниям.

«Когда мы понимаем, что загоняемся в отношениях или просто устаем, мы снимаем номер в любимой гостинице и уезжаем без детей и собак. И просто 24 часа любим друг друга», — разоткровенничалась Анна.

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Что же, тянет на лайфхак. Берем на заметку!

Шоу-бизнес,Янис Тимма,Анна Седокова,
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