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1 час назад

Киркоров нашел способ снизить налог на свой роскошный пентхаус в Москве

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров решил разделить свой роскошный пентхаус, стоимостью около 1 млрд рублей, на два поменьше, чтобы не платить огромный налог. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Киркоров нашел способ снизить налог на свой роскошный пентхаус в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас налог на пентхаус рассчитывается по ставке 2% и составляет 6 млн рублей, так как объект подпадает под категорию роскошной недвижимости. Чтобы уменьшись стоимость налога, певец решил разделить пентхаус на два, в этом случае налог составит 2 млн рублей (0,3%).

Речь идет о двухэтажном пентхаусе площадью 537 кв. м на Арбате в Москве, который Киркоров купил в 2021 году у бывшего президента Киргизии. Его кадастровая стоимость составляет почти 300 млн рублей.

По мнению Киркорова, при переоформлении документов в налоговой все перепутали: посчитали два пентхауса одним, сложили их кадастровые стоимости и ошибочно начислили налог в 6 млн рублей. Если недвижимость разделить, то оба объекта будут идти по сниженной налоговой ставке.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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