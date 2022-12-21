Киркоров нашел способ снизить налог на свой роскошный пентхаус в Москве

Певец Филипп Киркоров решил разделить свой роскошный пентхаус, стоимостью около 1 млрд рублей, на два поменьше, чтобы не платить огромный налог. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сейчас налог на пентхаус рассчитывается по ставке 2% и составляет 6 млн рублей, так как объект подпадает под категорию роскошной недвижимости. Чтобы уменьшись стоимость налога, певец решил разделить пентхаус на два, в этом случае налог составит 2 млн рублей (0,3%).
Речь идет о двухэтажном пентхаусе площадью 537 кв. м на Арбате в Москве, который Киркоров купил в 2021 году у бывшего президента Киргизии. Его кадастровая стоимость составляет почти 300 млн рублей.
По мнению Киркорова, при переоформлении документов в налоговой все перепутали: посчитали два пентхауса одним, сложили их кадастровые стоимости и ошибочно начислили налог в 6 млн рублей. Если недвижимость разделить, то оба объекта будут идти по сниженной налоговой ставке.