Наргиз рассказала об отношениях с Фадеевым после конфликта

Певица Наргиз Закирова рассказала оботношениях с продюсером МаксимомФадеевым после скандала.
Ранее СМИ сообщали, что Закирова прекратила сотрудничество с центром Фадеева, после чего продюсер запретил ей исполнять его песни.
«Макс — мудрый человек. Он отпустил свои обиды. Официального запрета на исполнение его песен не было. Ничего не задокументировано», — заявила Закирова в интервью MYDAY TV на YouTube.
Артистка сообщила, что продолжитисполнять свои песни. Также она рассказала, что вернетсяна сцену в ближайшее время. Сам Фадеев слова Наргиз не комментировал.