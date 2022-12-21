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17 минут назад

Наргиз рассказала об отношениях с Фадеевым после конфликта

Слово и Дело

Певица Наргиз Закирова рассказала оботношениях с продюсером МаксимомФадеевым после скандала.

Наргиз рассказала об отношениях с Фадеевым после конфликта
Фото: Global Look Press | Комсомольская правдаGlobal Look Press | Комсомольская правда

Ранее СМИ сообщали, что Закирова прекратила сотрудничество с центром Фадеева, после чего продюсер запретил ей исполнять его песни.

«Макс — мудрый человек. Он отпустил свои обиды. Официального запрета на исполнение его песен не было. Ничего не задокументировано», — заявила Закирова в интервью MYDAY TV на YouTube.

Артистка сообщила, что продолжитисполнять свои песни. Также она рассказала, что вернетсяна сцену в ближайшее время. Сам Фадеев слова Наргиз не комментировал.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,
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