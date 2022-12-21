Умер гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин

Фронтмен группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун сообщил в соцсетях о смерти гитариста коллектива Антона Хабибулина.
«У нас горе, не стало Антона», — написал певец в личном блоге. Причины смерти Хабибулина не раскрываются.
Покойный музыкант начал выступать с «Танцы минус» после ухода предыдущего гитариста. Также Хабибулин работал с такими артистами, как «Моральный Кодекс», «СБПЧ» и Павел Артемьев. Также он преподавал в Moscow Music School.
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