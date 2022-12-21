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13 минут назад

Умер гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин

Газета.Ru

Фронтмен группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун сообщил в соцсетях о смерти гитариста коллектива Антона Хабибулина.

Умер гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин
Фото: tancyminus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)tancyminus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«У нас горе, не стало Антона», — написал певец в личном блоге. Причины смерти Хабибулина не раскрываются.

Покойный музыкант начал выступать с «Танцы минус» после ухода предыдущего гитариста. Также Хабибулин работал с такими артистами, как «Моральный Кодекс», «СБПЧ» и Павел Артемьев. Также он преподавал в Moscow Music School.

Ранее сообщалось, что 20 декабря ушла из жизни старшая дочь культового художника Пабло Пикассо. Майя Руис-Пикассо скончалась в возрасте 87 лет.

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