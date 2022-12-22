В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская киноакадемия представила шорт-лист номинантов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях. Список опубликован на сайте киноакадемии.

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В список возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошли 15 кинокартин. Так, в шорт-лист попали киноленты «Навальный» Дэниела Роэра, «Все, что дышит» Шаунака Сена, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Потомок» Маргарет Браун, «Движение Джейн» Тии Лессин и Эммы Пилдс и другие.

Кроме того, стали известны возможные номинанты на премию в категории «Лучший иностранный фильм». В шорт-лист вошли 15 лент, в том числе «Аргентина» Сантьяго Митре, «Близко» Лукаса Донта, «Корсаж» Мари Кройцер, а также «Сент-Омер» Элис Диоп.

Кроме того, американская киноакадемия представила претендентов на «Оскар» в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучшая музыка», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший короткометражный мультфильм», а также «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».