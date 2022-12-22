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1 час назад

В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»

Lenta.ruиещё 6

Американская киноакадемия представила шорт-лист номинантов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях. Список опубликован на сайте киноакадемии.

В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»
Фото: ТАССТАСС

В список возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошли 15 кинокартин. Так, в шорт-лист попали киноленты «Навальный» Дэниела Роэра, «Все, что дышит» Шаунака Сена, «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Потомок» Маргарет Браун, «Движение Джейн» Тии Лессин и Эммы Пилдс и другие.

Кроме того, стали известны возможные номинанты на премию в категории «Лучший иностранный фильм». В шорт-лист вошли 15 лент, в том числе «Аргентина» Сантьяго Митре, «Близко» Лукаса Донта, «Корсаж» Мари Кройцер, а также «Сент-Омер» Элис Диоп.

Кроме того, американская киноакадемия представила претендентов на «Оскар» в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучшая музыка», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший короткометражный мультфильм», а также «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

26 сентября на сайте Российской киноакадемии появилось сообщение о том, что в 2022 году страна не будет выдвигать свой фильм на «Оскар». После этого глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост. Он назвал такие действия неправомерными и возмутился тем, что с ним не только не посоветовались, но и не сообщили о сложившейся ситуации.

Шоу-бизнес,Мари Кройцер,Маргарет Браун,Павел Чухрай,Лора Пойтрас,
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