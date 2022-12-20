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11 минут назад

Дочь Евгения Кафельникова раскритиковали за новые фото в бикини

Газета.Ru

Дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в бикини на Бали, однако поклонники не оценили съемку. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Дочь Евгения Кафельникова раскритиковали за новые фото в бикини
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На новых фотографиях, которые Алеся Кафельникова опубликовала в личном блоге, она позирует в красном бикини и с мокрыми волосами. Однако внимательные поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру модели и раскритиковали ее. По их мнению, Алеся увеличила себе грудь или умело использует фотошоп.

«Почему на разных фотографиях размер груди отличается?», «Странно! Грудь стала в два раза больше», «Алеся, умело редактируют или увеличила грудь?» — написали в комментариях.

Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным, они официально расписались в мае 2021 года, а через два месяца у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, об этом Алеся говорила в личном блоге.

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