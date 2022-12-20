Дочь Евгения Кафельникова раскритиковали за новые фото в бикини

Дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в бикини на Бали, однако поклонники не оценили съемку. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На новых фотографиях, которые Алеся Кафельникова опубликовала в личном блоге, она позирует в красном бикини и с мокрыми волосами. Однако внимательные поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру модели и раскритиковали ее. По их мнению, Алеся увеличила себе грудь или умело использует фотошоп.

«Почему на разных фотографиях размер груди отличается?», «Странно! Грудь стала в два раза больше», «Алеся, умело редактируют или увеличила грудь?» — написали в комментариях.