Наргиз впервые рассказала о депортации из России

Узбекская певица Наргиз Закирова впервые рассказала о депортации из России. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале MYDAY TV.

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Исполнительница сообщила, что по прилете в Москву во время прохождения паспортного контроля ей сообщили о необходимости дополнительной проверки. Тогда же артистка узнала о запрете на въезд в Россию.

«Мы отошли, они говорят чуть не плача: "Приносим извинения, но вам въезд запрещен на 50 лет". Я говорю: "А на каком основании?". А они: "Простите, можно с вами сфотографироваться?". Говорю: "Конечно, можно". Спокойно отреагировала, а что я могу сделать?» — рассказала Закирова.

Певица добавила, что сотрудники аэропорта взяли ей обратный билет до Узбекистана бизнес-класса: «Принесли кофе, еду, эти девочки-работницы, которые ходили там, говорили: "Мы вас так любим. Вам что-то принести?" Часа три посидела, села в самолет и улетела обратно».

В мае этого года Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года после критики спецоперации на Украине.