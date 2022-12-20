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31 минуту назад

Певица Наргиз впервые рассказала о депортации из России

Lenta.ruиещё 1

Узбекская певица Наргиз Закирова впервые рассказала о депортации из России. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале MYDAY TV.

Наргиз впервые рассказала о депортации из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнительница сообщила, что по прилете в Москву во время прохождения паспортного контроля ей сообщили о необходимости дополнительной проверки. Тогда же артистка узнала о запрете на въезд в Россию.

«Мы отошли, они говорят чуть не плача: "Приносим извинения, но вам въезд запрещен на 50 лет". Я говорю: "А на каком основании?". А они: "Простите, можно с вами сфотографироваться?". Говорю: "Конечно, можно". Спокойно отреагировала, а что я могу сделать?» — рассказала Закирова.

Обнародованы гонорары Наргиз

Певица добавила, что сотрудники аэропорта взяли ей обратный билет до Узбекистана бизнес-класса: «Принесли кофе, еду, эти девочки-работницы, которые ходили там, говорили: "Мы вас так любим. Вам что-то принести?" Часа три посидела, села в самолет и улетела обратно».

В мае этого года Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года после критики спецоперации на Украине.

Ранее Наргиз, проживающая в Узбекистане, возмутилась, увидев на одной из улиц города баннеры с афишей концерта Филиппа Киркорова. «Понаехали, *****», — прокомментировала исполнительница выступление певца. Киркоров в ответ раскритиковал исполнительницу и назвал ее «уродиной».

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