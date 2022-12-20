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59 минут назад

Лазарев пожаловался на недосып из-за работы

Газета.Ru

Певец Сергей Лазарев пожаловался на недосып в беседе с Teleprogramma.pro.

Лазарев пожаловался на недосып из-за работы
Фото: НТВНТВ

Лазарев признался, что не спал уже трое суток из-за гастрольного тура. Актер не только выступает по России, но и принимает участие в различных проектах.

«Буквально недавно у меня вышла дуэтная песня с Евой Власовой. Я занимался и музыкой, и продолжаю работать в театре, играю в спектакле «Женитьба Фигаро». В общем, год получился достаточно продуктивным», — поделился музыкант.

Лазарев отметил, что главным событием уходящего года он считает премьеру своего шоу.

Ранее Лазарев признался, что не «таскает» детей на свои выступления.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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