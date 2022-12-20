Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы

Не так давно Анастасия Волочкова ошарашила поклонников новостью о том, что собирается замуж. Звезда балета долгое время находилась в поисках личного счастья, множество раз спотыкалась и разочаровывалась в людях. Сейчас Волочкова находится в отношениях с бизнесменом по имени Дмитрий. Мужчина сделал предложение балерине и та сразу же, без раздумий согласилась, несмотря на то, что они совсем недавно познакомились. Да и со свадьбой пара не планирует затягивать. Накануне Анастасия объявила дату бракосочетания.

Фото: New Magazine New Magazine

Оказывается, что уже через месяц Анастасия Волочкова станет замужней женщины. Да причем, возлюбленные выбрали не какой-нибудь ЗАГС. Для Анастасии это было бы слишком банально. Балерина и бизнесмен свяжут себя узами брака в Лапландии.

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«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день мы вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик», — заявила балерина в социальной сети.

Конечно, будет полный шик, ведь по-другому Волочкова не умеет.

На прошлой неделе женщина решила поделиться подробностями своих отношений с бизнесменом. Она рассказала о том, как началась их любовная история.

«Началось все с того, что мне помог один человек: привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей — подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Этого человека зовут Дмитрий, и он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Я пригласила его в гости», — рассказывает знаменитость в интервью teleprogramma.pro.

А предложение мужчина сделал в церкви. После одного из спектаклей Анастасии Дмитрий не подарил цветы возлюбленной. Балерина очень обиделась на своего спутника и написала ему: «Не знаю, как ты можешь искупить свою вину, но ты подаришь мне много цветов». Бизнесмен сразу же наполнил весь дом Волочковой розами. Волочкова пожертвовала одну корзину цветов в церковь. И вот, когда Дмитрий внес корзину с цветами в церковь, сказал:

«Настя, сейчас у нас с тобой будет помолвка, я люблю тебя больше жизни».